Por ‘huir de la oficina’ destituyen a funcionaria del gobierno de Querétaro

El gobierno de Querétaro despidió a María Cristina Niño de Rivera Burgueño, quien se desempeñaba como directora de Gobierno, luego que dijera en un video que “huyó” de la oficina cuando ciudadanos llegaron para realizar trámites.

Niño de Rivera publicó el video en su cuenta de Instagram -que ahora aparece como no disponible- en la que presumió que no atendió a las personas que buscaban una ampliación del plazo para el refrendo vehicular que finalizó el 31 de julio.

TE PUEDE INTERESAR: Despiden a jefa de policía de Aguascalientes por video de corrido

“Hoy huí de la oficina porque, ya saben, ¿no? Es el último día para refrendar... de repente todos dicen: ‘no, es que se me olvidó; y es que el tiempo; y me comprometo’. Y pues no, o sea, los requisitos, son los requisitos”, dijo la ahora extrabajadora del gobierno queretano.

“Pero me da mil risa, porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y pues me ven chiquita, o no sé”.

“El punto es que, literal, no saben cuánta gente pasó o sea, y decían: ‘es que quiero una cita con la’, ‘quiero hablar con la Maestra, quiero hablar con’, y yo ahí a ladito ¿no?, pero obvio, nunca se imaginaron a una mujer joven”, dijo la mujer.