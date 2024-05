Por tercer día consecutivo, CDMX ‘se ahoga’ y mantienen contingencia ambiental

TE PUEDE INTERESAR: Tras 24 horas, CAMe suspende contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que continúan las medidas y restricciones vehiculares por este motivo.

En un comunicado, la CAMe precisó que durante el transcurso de este miércoles, ha persistido la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, el cual genera condiciones de estabilidad atmosférica fuerte , cielo despejado, radiación solar intensa y temperatura superior a los 30 grados Celsius.

La dependencia indicó que la combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras el viento débil de dirección variable en el Valle de México ayudó a su acumulación.

Debido a la contingencia ambiental, se prevé que se mantengan las restricciones vehiculares para este jueves 16 de mayo, por lo que no podrán circular los autos de uso particular con holograma de verificación 2; autos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 9; así como los autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

(Con información de El Universal)