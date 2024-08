‘Práctica protocolaria’, Sheinbaum justifica invitación a Putin a toma de posesión

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este miércoles que forma parte de una práctica protocolaria la invitación a Vladímir Putin, Presidente de Rusia, para que asista a la ceremonia de toma de protesta el próximo 1 de octubre.

A lo que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México aclaró que dicho mensaje enviado al mandatario ruso en realidad no tiene nada de extraordinario. “Son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión a todos los países con los que hay relaciones [...] Hasta ahora lo que se ha enviado, y es la política exterior de México, no es nada en particular, es esta nota diplomática”, comentó en su casa de transición.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Las mañaneras se quedan! Anuncia Claudia conferencias diarias, pero con ‘estilo propio’