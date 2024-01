Presenta Tecnológico de Monterrey a las 18 ganadoras del ‘Premio Mujer Tec 2024: Despertar lo cambia todo’

“El manifiesto de esta edición nos recuerda que nuestro género no nos debe de encasillar en ciertos roles, que no tenemos que cumplir con las expectativas que se tienen sobre nosotras; y que lo importante es luchar por nuestros sueños, abriendo paso a otras mujeres y construyendo redes. ¡Enhorabuena a todas las ganadoras!”, agregó Padilla.

⦁ Natalia Rodríguez Payan: Egresada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS) del Tec de Monterrey. Actualmente es presidenta del grupo estudiantil Women Interested in Surgical Education (WISE).

⦁ Pink Hawks 6606: El primer equipo mexicano integrado por mujeres en la competencia internacional de FIRST Robotics Competition en la categoría FRC. El equipo, liderado por Ana Isabel Zamora, busca hacer la ciencia y la tecnología más accesible para todas y todos

.⦁ María Yolanda Burgos López: Egresada del Tec de Monterrey. Actualmente es directora del programa de Ingeniería en Innovación y Desarrollo. Bajo su dirección ha revitalizado programas como Women Mentoring in STEM (WMS) y Sacbé STEM Servicio Social.

Arte y Gestión Cultura: Mujeres que destaquen en arte, o bien, que incluyan en su producción artística temas con perspectiva de género.

⦁ Xi Chen: Estudiante de maestría en el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. Publicó su portafolio de arte llamado “That’s How I Talk to Myself”, mismo que puso en circulación a través de la plataforma de e-commerce china Alibaba. Además, fue nominada como artista invitada en el Chinese Artist In America Network (CANN).