Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó cambios en mandos de alto nivel, los primeros en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, con relevos en la Subsecretaría, la Oficialía Mayor y la comandancia de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el anuncio oficial, los nombramientos se harán efectivos el próximo lunes y forman parte de una reconfiguración interna que implica sustituciones en cargos clave de conducción operativa y administrativa.

La dependencia informó que el general de División Enrique Martínez López asumirá como subsecretario, en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien pasará a situación de retiro.

Como antecedente de su trayectoria, la Defensa indicó que Martínez López ha ocupado cargos operativos y administrativos, entre ellos comandancias de zona militar y funciones de agregaduría militar y aérea adjunta en la representación diplomática de México en Alemania y Polonia, sin haber encabezado una región militar.

En la Oficialía Mayor, la Sedena designó al general Hernán Cortés Hernández, quien fue comandante de la Guardia Nacional y relevará a Martínez López en ese puesto, mientras que el general de División de Guardia Nacional Guillermo Briseño Lobera fue nombrado como nuevo comandante de la corporación.

En el plano de reacciones institucionales, la comunicación de la Defensa presentó los cambios como parte del relevo regular de su estructura de mando, en un contexto en el que la Guardia Nacional —creada en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador— mantiene tareas de seguridad pública en coordinación con fuerzas federales y locales.

Sobre la formalización, la dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera en la Plaza de la Lealtad, en la Ciudad de México; otras versiones reportaron una ceremonia el 3 de febrero, también en instalaciones de la Defensa, por lo que existen diferencias en la fecha señalada para el acto protocolario.

En el panorama general, los relevos colocan a Martínez López como el “número dos” del general Ricardo Trevilla Trejo en la Sedena y reordenan posiciones en áreas estratégicas de administración y seguridad, mientras la institución perfila la continuidad de su operación con nuevos titulares en puestos clave.