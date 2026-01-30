Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 30 enero 2026
    Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN
    La dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena

La Defensa confirmó los primeros relevos de alto nivel del actual sexenio: habrá nuevo subsecretario, oficial mayor y comandante de la Guardia Nacional

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó cambios en mandos de alto nivel, los primeros en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, con relevos en la Subsecretaría, la Oficialía Mayor y la comandancia de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el anuncio oficial, los nombramientos se harán efectivos el próximo lunes y forman parte de una reconfiguración interna que implica sustituciones en cargos clave de conducción operativa y administrativa.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum celebra pago de impuestos de Salinas Pliego al SAT

La dependencia informó que el general de División Enrique Martínez López asumirá como subsecretario, en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien pasará a situación de retiro.

Como antecedente de su trayectoria, la Defensa indicó que Martínez López ha ocupado cargos operativos y administrativos, entre ellos comandancias de zona militar y funciones de agregaduría militar y aérea adjunta en la representación diplomática de México en Alemania y Polonia, sin haber encabezado una región militar.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Acérquense a consulados’: Sheinbaum llama a paisanos y reporta caída del flujo fronterizo

En la Oficialía Mayor, la Sedena designó al general Hernán Cortés Hernández, quien fue comandante de la Guardia Nacional y relevará a Martínez López en ese puesto, mientras que el general de División de Guardia Nacional Guillermo Briseño Lobera fue nombrado como nuevo comandante de la corporación.

En el plano de reacciones institucionales, la comunicación de la Defensa presentó los cambios como parte del relevo regular de su estructura de mando, en un contexto en el que la Guardia Nacional —creada en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador— mantiene tareas de seguridad pública en coordinación con fuerzas federales y locales.

TE PUEDE INTERESAR: En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan

Sobre la formalización, la dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera en la Plaza de la Lealtad, en la Ciudad de México; otras versiones reportaron una ceremonia el 3 de febrero, también en instalaciones de la Defensa, por lo que existen diferencias en la fecha señalada para el acto protocolario.

En el panorama general, los relevos colocan a Martínez López como el “número dos” del general Ricardo Trevilla Trejo en la Sedena y reordenan posiciones en áreas estratégicas de administración y seguridad, mientras la institución perfila la continuidad de su operación con nuevos titulares en puestos clave.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
La clínica en donde se registraron los hechos está en el sector Obispado, en Monterrey, Nuevo León

Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento.

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo.

Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League