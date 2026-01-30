En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan

Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles y caída de sus servicios este viernes 30 de enero en pleno fin de semana de quincena y puente. Los afectados indicaron que las principales fallas ocurren al iniciar sesión, acceder cuenta y efectuar operaciones bancarias; cifras que se trasladaron al sitio Downdetector.

TE PUEDE INTERESAR: Apps de préstamos en México: Cómo evitar caer en fraudes Según los reportes, las afectaciones se incrementaron luego de las 9:00 horas con un aumento en el mediodía, cuando los reportes fueron masivos. Hasta la creación de esta nota, cerca de las 15:00 horas, los problemas en Santander más reportaron fueron al iniciar sesión en el móvil con un 94% de los registros, 5 por ciento al iniciar sesión en web y 1% al iniciar sesión en móvil empresarial.

Mientras que los usuarios de Scotiabank, los problemas reportados fueron en un 73% en su app bancaria, 24% en la banca móvil y sólo 3 por ciento al iniciar sesión en móvil. TE PUEDE INTERESAR: Condusef revela los mejores y peores bancos en atención al cliente en México ¿QUÉ HAN DICHO LOS BANCOS? Por un lado, Santander a través de un aviso en sus redes sociales admitió la falla, señalando que el equipo técnico de la institución se encuentra revisando el incidente, con el siguiente mensaje: “Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”.

Además, Scotiabank también se comunicó, a través de redes sociales, con sus clientes y confirmó la falla en su servicio móvil; aunque señaló que sus usuarios pueden seguir realizando operaciones en sucursales, cajeros automáticos y en su sitio web. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Los bancos suspenderán atención al público este lunes 2 de febrero “Puedes seguir haciendo tus operaciones en ScotiaWeb, sucursales, cajeros automáticos de la red y alianzas, así como corresponsales bancarios. Te notificaremos por este medio en cuanto funcione correctamente”, informó el banco.