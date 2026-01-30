En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 enero 2026
    En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
    Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias. CANVA

Los afectados indicaron que fallas ocurren al iniciar sesión, acceder cuenta y efectuar operaciones

Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles y caída de sus servicios este viernes 30 de enero en pleno fin de semana de quincena y puente.

Los afectados indicaron que las principales fallas ocurren al iniciar sesión, acceder cuenta y efectuar operaciones bancarias; cifras que se trasladaron al sitio Downdetector.

TE PUEDE INTERESAR: Apps de préstamos en México: Cómo evitar caer en fraudes

Según los reportes, las afectaciones se incrementaron luego de las 9:00 horas con un aumento en el mediodía, cuando los reportes fueron masivos.

Hasta la creación de esta nota, cerca de las 15:00 horas, los problemas en Santander más reportaron fueron al iniciar sesión en el móvil con un 94% de los registros, 5 por ciento al iniciar sesión en web y 1% al iniciar sesión en móvil empresarial.

Mientras que los usuarios de Scotiabank, los problemas reportados fueron en un 73% en su app bancaria, 24% en la banca móvil y sólo 3 por ciento al iniciar sesión en móvil.

TE PUEDE INTERESAR: Condusef revela los mejores y peores bancos en atención al cliente en México

¿QUÉ HAN DICHO LOS BANCOS?

Por un lado, Santander a través de un aviso en sus redes sociales admitió la falla, señalando que el equipo técnico de la institución se encuentra revisando el incidente, con el siguiente mensaje: “Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”.

Además, Scotiabank también se comunicó, a través de redes sociales, con sus clientes y confirmó la falla en su servicio móvil; aunque señaló que sus usuarios pueden seguir realizando operaciones en sucursales, cajeros automáticos y en su sitio web.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Los bancos suspenderán atención al público este lunes 2 de febrero

“Puedes seguir haciendo tus operaciones en ScotiaWeb, sucursales, cajeros automáticos de la red y alianzas, así como corresponsales bancarios. Te notificaremos por este medio en cuanto funcione correctamente”, informó el banco.

Se espera que el sistema vuelva a la normalidad en las próximas horas. Para cualquier inconveniente, VANGUARDIA recomienda que los usuarios se mantengan al pendiente de los canales de comunicación oficiales de Santander y Scotiabank.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
bancos

Localizaciones


México

Organizaciones


Santander
Scotiabank

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
La clínica en donde se registraron los hechos está en el sector Obispado, en Monterrey, Nuevo León

Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento.

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo.

Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League