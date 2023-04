‘Promiscuidad política’... AMLO acusa que Calderón ordenó retirar cargos y liberar a Humberto Moreira en supuesta ‘guerra’ entre el ‘PRIAN’

López Obrador dijo que los panistas antes denunciaban al gobierno de Moreira en Coahuila y ‘como parte de la negociación y los enjuagues’ , Calderón ordenó que le retiraran los cargos el ex gobernador y pidió a su ex procuradora de justicia que lo liberara.

“Antes todo era en contra de Moreira (Humberto), los panistas, de allá y de acá, denunciando la corrupción y la deuda de Coahuila, incluso presentan los panistas una denuncia contra Moreira, lo denuncian por corrupción; gana Peña y como traían el arreglo como parte de la negociación entre ellos, en los enjuagues, Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira y le dan un oficio de exoneración, tiene un nombre legal, el no ejercicio de la acción penal, el oficio de la procuradora de entonces del señor Calderón.

Y en la calle, en los mítines, seguían los del PAN, ‘Fuera Moreira, Fuera Moreira’ y denunciándolo, de repente detienen a Moreira en España y saca el oficio, del no ejercicio de la acción penal y lo liberaron”, acusó.

AMLO mencionó el caso del exfuncionario del gobierno de Humberto Moreira, Javier Villarreal, quien que fue arrestado y cuyo dinero decomisado será devuelto tras su juicio.

“Pero es tan interesante esto, estamos hablando de que ahora están devolviendo los estadounidenses por primera vez 5 mil millones de pesos de esta época, de este tiempo’.

El presidente López Obrador mostró una imagen de panistas en el Congreso pidiendo cárcel para Moreira.

“Las vueltas que da la vida, ¿qué dice ahora El Norte? Están apoyando al candidato del PRI y del PAN en Coahuila. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez al afirmar que el triunfo de la razón era moralmente imposible. Afortunadamente, ya la gente va tomando conciencia, va despertando y esto es lo que les molesta porque no quisieran que se supiera nada de esto, ya no se hablaba de esto, por eso quieren censurarnos, ya no quieren la Mañanera”, expresó AMLO por la alianza PAN-PRI, luego de las críticas de los panistas hacia Humberto Moreira y de nueva cuenta acusó que quieren censurado porque “ya no quieren la mañanera”.

AMLO criticó la alianza PAN-PRI-PRD y que ahora “están agarraditos de las manos” y calificó a esta alianza como “una promiscuidad política”.

De igual manera, el mandatario criticó que en Coahuila se haya tenido a los hermanos Moreira como gobernadores, pues acusó, que Humberto ‘le dejó la gubernatura’ a su hermano Rubén.