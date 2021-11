Propuesta de alternancia de género divide posturas en IP de Coahuila

Desde la perspectiva socioeconómica, la propuesta de alternar el género en diversos puestos como la gubernatura del estado no es la ideal, pues dejaría fuera la regla de postular al mejor candidato, sin importar si es hombre o mujer.

El economista Antonio Serrano dijo que forzar el género como un mecanismo de equidad, como se propone en una iniciativa presentada en el Congreso del Estado, provocaría además forzar a la democracia.

“La democracia es la libertad de elección, pero si de antemano me estás limitando a poner una vez mujeres y otra hombres como candidatos, ya no me estás dando a elegir”, indicó.

Por su parte, el expresidente de Canacintra Coahuila Sureste, Óscar Peart Mijangos, dijo que no es mala idea, pero no debe ser una obligación, si existen las capacidades de las personas que levanten la mano.

La política del país, dijo, se está desviando mucho y por intereses personales en todos los partidos.