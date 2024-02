Putin afirma que Bill Clinton le dijo que Rusia podía unirse a la OTAN para después engañarlos

El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el presidente Bill Clinton le dijo que pensaba que Rusia tenía posibilidades de ser bienvenida en la OTAN , pero luego le dijo a Putin que eso no iba a suceder.

“Pero por la noche, cuando nos reunimos para cenar, dijo: ‘Sabes, he hablado con mi equipo, no, ahora no es posible’. Puedes preguntarle. Creo que verá nuestra entrevista y lo confirmará”, dijo el presidente ruso.

“No habría dicho nada parecido si no hubiera sucedido. Vale, bueno, ahora es imposible”, añadió.

Putin dijo que después de la caída de la Unión Soviética, los rusos esperaban ser “bienvenidos en la familia hermana de las naciones civilizadas”.

“No pasó nada parecido. Nos engañaste”, dijo Putin, refiriéndose a Estados Unidos.

“La promesa era que la OTAN no se expandiría hacia el este. Pero sucedió cinco veces. Hubo cinco oleadas de expansión”, continuó. “Toleramos todo eso. Estábamos tratando de persuadirlos. Estábamos diciendo: ‘Por favor, no lo hagas’. Ahora somos tan burgueses como usted. Somos una economía de mercado y no existe el poder del Partido Comunista. Negociemos’”.

Hizo referencia al histórico discurso del primer presidente de Rusia, Boris Yeltin, ante el Congreso en el que proclamó: “Dios bendiga a Estados Unidos”.

“Todo lo que dijo fueron señales: ‘Déjennos entrar’”, dijo Putin.

Pero una posible relación se agrió después de que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN bombardearan Belgrado después de que Rusia expresara su apoyo a los serbios, según Putin.

Si Clinton hubiera dicho que sí, Putin dijo que “el proceso de acercamiento habría comenzado y eventualmente podría haber sucedido si hubiéramos visto algún deseo sincero por parte de nuestros socios”.

“Pero eso no sucedió. Bueno, no significa no, está bien, está bien”, dijo.

Carlson también le preguntó a Putin qué pensaba sobre el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, cuya nueva empresa de tecnología Neuralink acaba de implantar el primer chip de inteligencia artificial en un sujeto humano.

“Creo que no hay nada que pueda detener a Elon Musk. Hará lo que mejor le parezca”, dijo Putin.

“Sin embargo, necesitarás encontrar algo en común con él. Busquen formas de persuadirlo”, instó. “Creo que es una persona inteligente. Realmente creo que lo es. Entonces habrá que llegar a un acuerdo con él porque este proceso debe formalizarse y estar sujeto a ciertas reglas”.