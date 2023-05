‘Qué bajo caíste’... critican al Escorpión Dorado en redes por entrevista a Lilly Téllez (video)

“Hay que rescatar a México, este sí es un escándalo, lo que está haciendo Morena en nuestro país, en seguridad, lo que ha explotado, cómo acabaron con el sistema de salud. Estamos en un gobierno de escándalos” subrayó la legisladora de derecha.

Mujer fuerte de carácter y combativa, así se define la senadora del PAN ante cada cuestionamiento que le hace el personaje sobre qué haría al perder la presidencia.

“¿Cuando pierdas la presidencia vas a venir a trabajar aquí (TV Azteca)?”, le cuestionó Escorpión haciendo un repaso por su paso como periodista.

La amenaza de muerte, su trabajo periodístico, el legislativo y su aspiración presidencial son temas que resuenan en la hora que dura este episodio.

¿Qué dijo Lilly Téllez en la entrevista con el Escorpión Dorado?

La senadora arremetió contra Morena y aseguró que este gobierno es un “gobierno de escándalos”.

En otra parte de la entrevista, el Escorpión Dorado bromeó con Lilly Téllez para saber a qué grupo musical llevaría a la Plancha del Zócalo capitalino.

En respuesta, la senadora dijo que no se debería “gastar el dinero de las personas en el circo” e indicó que el dinero que se gasta el gobierno de la Ciudad de México para la contratación de los diversos artistas debería aplicarse de manera urgente a atender problemáticas del sector salud.

También le cuestionó si cree que Marcelo Ebrard podría pasarse a la oposición para lanzarse como su candidato presidencial, si no es elegido por Morena.

Ante ello, Lilly Téllez dijo no creer en esta teoría, puesto que no ve “rompiendo” su relación con Morena, además de que nadie en la oposición le cree.

Y recordó el momento en que el proyecto de Morena la atrajo a la política y el cómo los sucesos que han marcado a la 4T la orientaron a representar a la derecha.

Finalmente, el youtuber le dijo bromeando que si pensaba regresar a trabajar a TV Azteca cuando pierda la presidencia.

Le llueven críticas

El Escorpión Dorado recibió fuertes críticas y acusaciones de “vendido” por parte de algunos usuarios en las redes sociales.

“Ya va a llover Gabriel! Capítulo dos de los presidenciables al volante, Lilly Téllez quiere ser presidente. En este episodio la cuestionamos sobre sus escándalos, su competencia y sus aspiraciones. Para ver el pinche video vayan a mi canal de tutub”, escribió el youtuber.

Numerosos comentarios en la publicación muestran la disconformidad de los seguidores de ‘El Escorpión Dorado’ con el material compartido, llegando incluso a negarse a verlo. Sin embargo, lo cierto es que más allá de las críticas, o quizá precisamente gracias a estas, apenas 13 horas después de que el material fue subido, cuenta como 96 mil vistas y tres mil me gusta, además de miles de comentarios.

“Nunca he juzgado tus entrevistas pero siento que te utilizó y tu caíste en su juego... yo no veré este video”, “Así se muró el canal de Luisito Rey y éste va que vuela en picada”, “Qué bajo caíste Escorpión, se ve que está buena la paga”, “¿Cuánto te pagaron?”, “Un gusto ver tus videos, de hoy en adelante dejo de seguirte”, “Este no lo veo”, “Lo bueno que avisaste para no ver este video”, escribieron los seguidores del youtuber.

Al respecto de su serie de entrevistas a los “presidenciables”, ‘El Escorpión Dorado’ explicó que él es de la generación que veía a los candidatos presidenciales como figuras inalcanzables, y después de verlos responder preguntas en programas de televisión, quiso hacer lo mismo. El creador del famoso canal de YouTube “El Escorpión Dorado” dijo que tardó años en ganar credibilidad para poder entrevistar a personas de todo tipo, desde youtubers hasta actores y empresarios.