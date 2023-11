¿Qué dijo Carlos Loret de Mola sobre las supuestas amenazas a su padre?

Tras su mensaje, Loret de Mola recibió más palabras pidiéndole tener fuerza para enfrentar los supuestos embates del grupo: “Que no te intimiden, busca sólo cuidarlo y protegerlo, pero no se dejen”, “venga, Carlos. No se detengan y cuídense”, “que bueno que grabó y subió a redes el daño a su patrimonio”, “qué podemos esperar de este gobierno con el clima de violencia que se está viviendo”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¿Cuántos mexicanos tienen que ser tomados como rehenes?’, así reprocha Loret de Mola a AMLO su neutralidad ante el terrorismo de Hamas

ROBAN Y AMENAZAN DE MUERTE A PAPÁ DE CARLOS LORET DE MOLA; LE DEJAN MENSAJE INTIMIDANTE CON LAS LETRAS ‘AMLO’

El periodista Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, compartió un video en donde acusa que allanaron su domicilio la noche del 1 de noviembre e incluso lo amenazaron de muerte por algunos objetos que insinuaban el responsable del hecho y el uso de armas de fuego.