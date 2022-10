¿Qué es la Burundanga?... alertan por peligrosa droga usada para dormir y abusar sexualmente de jóvenes en bares

El caso de una joven que presuntamente fue drogada durante una fiesta privada en un restaurante en la Ciudad de México encendió las alarmas de las autoridades y la sociedad, porque al parecer esto ocurrió por el uso de una droga llamada escopolamina o Burundanga, y a continuación explicaremos el caso y qué implica el uso de esta sustancia.

El restaurante bar Hookah, ubicado en zona de Santa Fe, fue suspendido al hallar diversas irregularidades en la visita de verificación que se realizó hace unos días, además la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) de la Ciudad de México aseguró el inmueble por el inicio de la investigación del delito de privación ilegal de la libertad, luego de que se conoció la denuncia de la madre de una joven que fue hallada inconsciente en el área de los sanitarios utilizada como bodega, informó la alcaldía Cuajimalpa.

En un comunicado, la alcaldía Cuajimalpa anunció que impondrá sanciones por irregularidades al establecimiento, tras el operativo de verificación que encabezó en el alcalde Adrián Rubalcava. Entre las irregularidades se detectó que el bar no cuenta con el programa interno de protección civil, carece de buen funcionamiento de cámaras de seguridad y algunos señalamientos están colocados incorrectamente, por lo que se aplicarán diversas sanciones económicas.

La víctima asistió a la fiesta privada con cuatro de sus amigas y el chófer de una de ellas la iba a regresar a su casa, pero las cosas no ocurrieron conforme a lo planeado y en lugar de eso la joven terminó inconsciente, presuntamente por haber ingerido escopolamina.

Mediante redes sociales, Tere Delgado, madre de la víctima, explicó los hechos.

“Quedé con ella de que me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba, yo le marqué muchas veces y no me contestaba. De repente me llama una de sus amigas que no encontraban a mi hija”

Después de una búsqueda exhaustiva hallaron inconsciente a la joven de 21 años en un baño del establecimiento que es usado como bodega.

“Entro con mi hija a la que le grito por su nombre y abre los ojos me ve totalmente desorientada logro sacarla y al preguntarle, ¿qué pasó?, ¿por qué esta ahí?, me dice que no recuerda nada ni cómo llego ahí. Estaba despertando de un sueño muy profundo”, se escucha.

En el audio, la señora denunció que la joven fue drogada, presuntamente con escopolamina, según le dijo una especialista. No obstante, tras las pruebas que le realizaron en el hospital no se encontraron sustancias en su organismo.

Luego del escándalo, en un comunicado el restaurante negó que sus trabajadores suministren sustancias o estén relacionados con ese tipo de actos, y explicó que el consumo de bebidas es responsabilidad de los clientes.

¿Qué es la escopolamina o Burundanga?

La sustancia psicoactiva natural escopolamina o burundanga se obtiene de la semilla del borrachero o cacao sabanero. Tiene uso médico, pero también se ha identificado que se administra ilegalmente para inhibir la voluntad de una persona, con fines delictivos.

Los síntomas que produce son somnolencia y sumisión profunda y la pérdida de memoria total respecto a lo sucedido, según información difundida por el sitio IntraMed.

Y el tema por el que enciende las alarmas de la sociedad es por la facilidad para ser ingerida. La forma de administrar la escopolamina o burundanga puede ser olerla a través de un cigarrillo, un beso o ingerida con alcohol para potencializar su efecto.

Además, se puede administrar por vía cutánea por medio de pulseras o sellos que se ponen en los antros o bares.