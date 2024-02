¿Qué pasó en el caso Paulette?... La niña ‘desaparecida’ que apareció muerta misteriosamente en su cama y cuya madre ensayaba las entrevistas para llorar

Erika alertó rápidamente a Lizette y junto con la hija mayor, de 7 años, también de nombre Lisette, comenzaron a buscarla por toda la casa. Pasaron los minutos y Paulette no aparecía. Fue cuando decidieron llamar a las autoridades de Huixquilucan y pronto todo un equipo de investigación llegó a la casa en cuestión.

Paulette no tenía retraso, de hecho su maestra diría posteriormente que “era una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por hacer ella misma sus actividades”. Ella era la niña que sin explicación alguna había desaparecido.

“La cama estaba destendida, pero la muchacha ya la había venido a buscar. [...] Se la llevaron en pijama, sin zapatos porque no me falta nada”, agregó.

La madre de la niña afirmó que puso dos almohadas para que Paulette no se fuera a caer, pues el mueble tenía apenas una semana de haber sido instalado en su cuarto. Pero cuando amaneció, Erika, la niñera le avisó que Paulette no estaba en su cuarto.

Yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche, hice lo que una mamá hace para acostar a su niña: darle su beso, lavarse los dientes, darle la bendición, la arropé en la cama, me salí del cuarto, le apagué la luz”, explicó Farah.

Esta versión no dejó satisfechos ni a la madre de Paulette , ni a la entonces periodista Lilly Téllez , pues no sólo estuvo en el cuarto de la pequeña, también se sentó en la misma cama en la que cinco días después encontraron a la menor, debido a un “olor a putrefacción”.

La mamá de Paulette le pidió a quienes la tenían que por favor le devolvieran a su hija, ya que necesitaba de sus padres debido a su discapacidad.

El caso se tornó más turbio cuando el cadáver de la niña apareció en la misma casa, a pesar de las múltiples búsquedas de los peritos e incluso los binomios caninos.

Años después Lilly Téllez habló sobre el caso en una columna para el portal de SDP Noticias, en donde afirmó que el cadáver fue sembrado, pues era casi imposible que la niña se hubiera girado por sus propios medios.

“Sabemos que el cuerpo de Paulette fue sembrado ahí; literalmente metido con fuerza, ya rígido y descompuesto en ese minúsculo espacio en donde era físicamente imposible que hubiera quedado atrapada mientras dormía”, narró Téllez.

Ella misma se dice testigo, pues no sólo se sentó en la cama, sino que ayudó a la madre a acomodarla para la entrevista.

“Estuve sobre esa cama cuando Paulette llevaba 5 días muerta. Revisé la cama, toqué sus cobijas, acaricié los peluches, ayudé a arreglar la sobrecama para hacer la entrevista con la madre de la niña, sentadas sobre el colchón durante más de una hora”, escribió Téllez en 2016.

Afirmó que ni ella, ni el equipo de grabación que la acompañaron en la entrevista, se percataron de algún olor; tampoco era un cuarto que estuviera a una temperatura extraña, como para mantener a un cuerpo refrigerado.

“No existía una temperatura a nivel de congelación en esa habitación que evitara que el cuerpo, que llevaba cinco días en descomposición, despidiera ese olor a muerto que causa escalofríos y una especie de repugnancia indescriptible”, explicó. Con el estreno de la serie, la ahora senadora del PAN tuiteó del caso en su Twitter.

Me consta que el cadáver de Paulette no estaba ahí y lo denuncié así en varios medios. Después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante ese amago”, insistió la senadora.

LIZETTE FARAH MANIPULA A SU HIJA MAYOR

“Sí, no vayas a decir nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir”, se escucha que dice la madre a su hija mayor.

Pero se vuelve aún más perturbador. Cuando la pequeña cuestiona a Lizette con un inocente “¿por qué?”.

La mujer le contesta que no quiere que la Policía los culpe por la muerte de Paulette.

Como se recordará, los padres siempre fueron los principales sospechosos, pues los secretos e inconsistencias en sus declaraciones los ponían en la mira. Éste es el audio original donde se escucha a Lizette Farah manipulando a su hija mayor:

Luego de que el caso de Paulette se cerrara, la madre de la menor exigió al gobierno del Estado de México una indemnización por 531 millones de pesos “por daño moral”, sin embargo, en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó su petición.