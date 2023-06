¡Que siempre no! Descarta AMLO acuerdo de paz con el crimen

Al respecto, López Obrador señaló ayer que se trató de una pregunta tendenciosa por parte de la reportera.

“La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía decir yo: fíjense que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia; como decían los otros presidentes: ‘No me va a temblar la mano, los vamos a derrotar’, así, esas balandronadas, ¿no?, en asuntos tan serios.

“Yo también, ni modo de decir: No tenemos acuerdos, ni queremos tenerlos, con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana”, refirió.

Nuevamente el mandatario tabasqueño criticó las decisiones tomadas en sexenios pasados, como la creación de grupos de autodefensas en el sexenio de Enrique Peña Nieto para que se hicieran cargo del control de la seguridad.