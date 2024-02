‘¿Qué sigue... que me metan a la cárcel?’: Tras audiencia, reafirma Loret de Mola a AMLO que no lo va a doblar

CDMX.- “¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en su último coletazo de poder Andrés Manuel López Obrador?”, cuestionó el periodista Carlos Loret de Mola tras la audiencia en la que careó con Pío López Obrador, hermano del mandatario, quien lo demandó.

El también editorialista pregunta “¿qué sigue, que me embarguen, que me metan a la cárcel?”. Pese a ello, hoy en su columna “Historias de Reportero” le envía un mensaje al Presidente en el que le reitera que “no me ha doblado... ni me va a doblar”.

Loret de Mola afirma tanto en su artículo como en su noticiero que haber sido sentado en el banquillo de los acusados es una venganza del régimen por hacer su trabajo y un mensaje para los periodistas que se atrevan a cuestionar al Presidente.

El conductor del noticiero nocturno de Latinus enfrenta una demanda penal por dar a conocer los videos donde el hermano del Presidente fue captado recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos que tenían como presunto destinatario final a López Obrador.

Pío López exige una suma económica de 400 millones de pesos para resarcir el daño: 200 millones al periodista y otros 200 a Latinus.

“A razón de qué quiere esta cantidad monstruosa de dinero. A qué se dedicaba o a qué se iba a dedicar en el sexenio de su hermano, qué negocios pensaba hacer que le tumbamos”, cuestionó ayer el también conductor en su noticiero.