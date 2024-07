¿Quién era Paola Salcedo?... hermana del futbolista del Cruz Azul, Carlos Salcedo, quien fue asesinada en Edomex

Paola mantenía un perfil privado en sus redes sociales y no mostraba interacción con su hermano, Carlos Salcedo. En su perfil de X, compartió muy poca información, pero subía algunas fotos de su hijo Luka y el cariño por su relación sentimental y su familia.

Paola también trabajó en una fundación que creo con su familia, la cual tenía el objetivo de fomentar valores a través del deporte y la educación. En una entrevista que ofreció para Ella E Online en el 2020, señaló que tenía el objetivo de sacar una línea de joyería, colágeno y joyería.

¿POR QUÉ CARLOS SALCEDO SE SEPARÓ DE SU HERMANA PAOLA?

Paola mantuvo una relación privada con su hermano, pues en el 2018 el ‘Titán’ estuvo envuelto en una polémica con su familia y sus padres.

El jugador publicó un comunicado en donde reveló que se alejaba de su familia, de su padre, Carlos Joel Salcedo Zamora, por no representarlo de forma correcta. Además, Salcedo acusó a su hermana de poner en riesgo su carrera de futbolista, al extorsionar a una figura pública.

“Mantenía relaciones con diversos compañeros futbolistas para sacar información siempre a su beneficio personal. Además, es una persona psicológicamente inestable”, escribió Carlos en un comunicado que compartió en octubre del 2018.

Carlos Salcedo señaló que Paola estuvo internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus padres.

“Finalmente, no es de mi agrado encontrarme en esta situación de esta publicando aspectos vergonzosos de las personas que me rodean, pero fueron ellos quienes me orillaron a comunicarles la verdad para aclarar todas las mentiras que han dicho y que me han afectado así como a muchas personas”, escribió en su perfil de Instagram.