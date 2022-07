¿Quién es Arturo Peña Nieto?... el hermano incómodo del ex presidente que recibió 26 millones de pesos en cheques

Ayer, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó en la conferencia mañanera de AMLO que Enrique Peña Nieto recibió 26.1 millones de pesos en varias entregas.

Las transferencias habrían sido hechas por un “familiar consanguíneo” de México a España entre 2013 y 2022, que supone que podría tratarse de Arturo Peña Nieto, hermano del ex presidente Peña Nieto (2012-2018).

Esto se reveló gracias al testimonio de Froylán Gracia Galicia, entonces coordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex, incluido en la acusación de la FGR en contra de Luis Videgaray, secretario de Hacienda en el sexenio pasado. En ese documento, que se publicó en el diario Reforma, también se dio a conocer que Lozoya se habría opuesto a la petición del presidente.

“Pude observar la presión y nepotismo a la que fue sometido Emilio Lozoya por Luis Videgaray y el presidente Enrique Peña Nieto”, dijo el ex directivo de Pemex, quien también señaló a los secretarios del ex presidente, Erwin Lino y Jorge Corona, como responsables de dar instrucciones para beneficiar a Arturo.

De acuerdo con la declaración de Gracia Galicia, en julio de 2013, se le acercó una persona no identificada, la cual le comentó que buscaba un contrato de largo plazo de suministro de gasolina de Pemex Internacional, con el fin de beneficiar a Arturo Peña Nieto.

No obstante, Gracia no estuvo de acuerdo y advirtió que no habría otro “hermano incómodo”, expresión que habría aumentado la animadversión entre Emilio Lozoya y Luis Videgaray, pues el segundo no concebía que se refirieran así sobre el hermano del entonces presidente.

Cabe recordar que esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el integrante del clan Peña Nieto, pues en mayo de este año se dio a conocer que una empresa farmacéutica ligada a ellos también se habría adjudicado contratos millonarios durante el mandato de Enrique.

Se trató de la sociedad mercantil Plasti-Estéril S.A. de C.V., la cual fue fundada en 1991 en Atlacomulco, Estado de México, por los hermanos Enrique y Arturo Peña Nieto, su padre, su tío y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime, de acuerdo con una investigación del diario El Universal.

Los números indicarían que el negocio familiar se benefició con más de 12,170 millones de pesos de 2013 a 2018, gracias a contratos otorgados a Baxter International Inc., empresa que tenía en su poder los derechos de la marca Plasti-Estéril.

De esa manera, cada año desde el 2013 al 2018, Baxter obtuvo varios contratos con montos mayores a los 1,000 millones de pesos, mismos que eran otorgados por dependencias federales y estatales del sector salud, como el IMSS, ISSSTE, Pemex y hospitales de la Secretaría de Salud, entre otros.

En el primer año del mandatario, Baxter obtuvo 84 contratos que sumaron más de 1,025 millones de pesos. Posteriormente, la cantidad de contratos y dinero se incrementó de manera relevante. Incluso tuvieron presencia en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual les entregó 132 documentos por más de 1,136 millones de pesos.

¿Quién es Arturo Peña Nieto?

Arturo Peña Nieto es el segundo descendiente de la familia y desde niño se convirtió en uno de los principales confidentes del ex presidente, debido a su edad, pues únicamente los separa un par de años.

Arturo Peña Nieto, de 54 años de edad, es el hermano menor del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En contraste con su hermano mayor, Arturo Peña Nieto se inclinó por los negocios familiares en vez de hacerlo por la política.

En este sentido, a Arturo Peña Nieto se le ha llamado “el hermano incómodo” del ex presidente, por presuntas irregularidades de dependencias gubernamentales en relación con sus empresas durante la administración de su hermano al frente de la presidencia de México.

Arturo Peña Nieto es el segundo hijo de la familia Peña Nieto, sólo detrás de su hermano Enrique.

Arturo Peña nació en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1968 —sólo dos años después de Enrique Peña Nieto—.

El hermano menor del ex presidente cursó la licenciatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Estado de México.

Asimismo, está casado con María del Pilar Nemer Fernández, con quien tiene dos hijos.

La pasión de Arturo Peña fueron los negocios, por lo que decidió atender los de su familia. Tal como lo relacionado con la producción de la hacienda que les heredó su padre, Enrique Peña del Mazo, en Acambay, Estado de México.

En noviembre de 2020, Arturo Peña Nieto se vio envuelto en la polémica, pues según un testimonio de la Fiscalía General de la República (FGR), Enrique Peña Nieto habría pedido a Emilio Lozoya que otorgara contratos de Pemex a la empresa de su hermano.

Cabe destacar que esa no es la única polémica en la que se ha visto envuelto Arturo Peña Nieto, dado que en mayo de 2020 se dio a conocer que una empresa farmacéutica ligada a su familia que se habría adjudicado contratos millonarios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.