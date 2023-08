¿Quién es ‘EL Mara’? Skater de Honduras que falleció en CDMX; solicitan ayuda para localizar a familiares

Belío habló sobre las posible causa de su muerte “ El día que falleció comentó que se sentía mal, sabemos que lo encontraron acurrucado, creemos que murió de hipotermia , pero no podemos pedir autopsia porque no somos sus familiares”

Oslín fue un patinador profesional de skate, siendo patrocinado por diferentes marcas al rededor de su carrera, destacaba en las competencias de patinaje e incluso participó en documentales; sin importar su reconocimiento, decidió no dejar de vivir en las calles .

Su reconocimiento es internacional debido al gran talento que poseía para el skate, sin embargo, poco se conocía sobre su vida personal; habiendo varias versiones, la que más resalta es que a la edad de 8 años, viajó junto a su familia desde Honduras hasta México, pero en algún momento su familia murió, por lo que quedó huérfano.

SUS AMIGOS LO RECUERDAN CON NOSTALGIA

Belío relató que las cualidades que poseía El Mara “él siempre fue un patinador destacable y en los concursos y lugares donde nos juntamos para patinar siempre, desde que era niño”. También dijo que era un hombre rudo debido a que desde niño vivió en las calles. Debido a su consumo de sustancias ilícitas, la salud, tanto física como mental de Oslín fue deteriorándose en los últimos años.

“Es obvio que al vivir en la calle enfrentan situaciones muy difíciles, por eso su actitud es igual. Pero yo lo catalogo como mi maestro en el skate, yo lo vi haciendo sus mejores trucos, salimos en los mismos videos, nos patrocinaron las mismas marcas”, expresó Adán en una entrevista realizada por EL UNIVERSAL.

SOLICITAN AYUDA PARA QUE SU CUERPO NO SE VAYA A LA FOSA COMÚN

En la búsqueda de dar entierro a El Mara, y debido a que no han podido contactar a sus familiares, la comunidad de patinadores de la Ciudad de México ha organizado una recolección de firmas que pretende lograr que el Instituto de Ciencias Forenses les entregue el cuerpo de Oslín, aunque no cuenten con parentesco.