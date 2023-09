¿Quién es el ‘Monstruo de Ecatepec’?... obtendría ganancias con Netflix, mientras que familias de víctimas no han recibido reparación del daño

Juan Carlos se dedicó a cazar a sus víctimas junto con su pareja, identificada como Patricia, durante seis años.

No se sabe a cuántas asesinó. Cuando fue detenido confesó el homicidio de 20 mujeres, pero los investigadores creen que pueden ser más.

EL MONSTRUO DE ECATEPEC EN NETFLIX

Recientemente a diputada del PAN, Teresa Castell, y madres de víctimas de feminicidio se manifestaron en contra de la intención de Juan Carlos Hernández, el también llamado “Caníbal de Ecatepec” de hacer un libro sobre los crímenes que cometió en contra de 20 mujeres.

En conferencia en la Cámara de Diputados rechazaron también que la plataforma Netflix pretenda hacer un documental sobre Hernández, también conocido como el “Monstruo de Ecatepec”, y permitirle con ello obtener beneficios económicos con las aberraciones que cometió, porque las regalías serían para él, no para sus víctimas.

Castell calificó como un absurdo que tras cinco años de prisión, Hernández pretenda hacer un libro y una serie, los cuales pretende comercializar.

“Solicito, exijo que pongan atención a estos casos del ‘caníbal de Ecatepec’, que hoy pretende comercializar la tragedia y con los niños implícitos en todo esto, los que están completamente desatendidos”, dijo.

La panista llamó a la ciudadanía a no consumir documentales o productos en donde se haga apología de delitos.

“Es un absurdo lo que estamos viviendo, es como Epigmenio Ibarra, que hace apología del delito, fomenta el narco y ha hecho toda una comercialización de las tragedias que nunca acaban. No podemos permitir fomentar esto y mucho menos, estar pagando por ver estas tragedias”, expresó.

Llamó a legislar para controlar este tipo de contenidos en las plataformas de streaming a fin de marcar un antes y un después en esta materia.

“Aquí la intención es, si esto no lo podemos detener, si al final es libertad de expresión, entonces hacer una iniciativa para que las regalías vayan a las víctimas, que no goce el victimario de todo esto que se está comercializando, buscaremos la vía”, señaló.

Asimismo, pidió las casas productoras a no buscar a asesinos para comercializar sus historias, ya que han dejado a niños, niñas y adolescentes en la indefensión.

Indicó que las y los hijos de las víctimas no tienen asegurados sus derechos a la educación, a la salud y a la alimentación, mientras que en prisión, los asesinos tienen tres comidas al día, teléfono celular y un lugar seguro para dormir.

Guadalupe Hernández, madre de Arlette Samantha Olguín Hernández, víctima del “Monstruo de Ecatepec” lamentó que las autoridades señalen que tiene derecho a la libre expresión.

“Por vecinos nos enteramos de que fue Netflix a la casa de la mamá y le pagaron una cantidad, aquí no puede haber justicia a medias, él no puede hacer apología del delito, aquí hay niños, niñas y adolescentes que ya están dañados, los tenemos en una burbuja para que no conozcan todo el contexto y lo quieren plasmar”.

“Pueden cambiar los nombres, pero es la misma historia y le están dando este beneficio a un asesino sin entrañas”, advirtió.

En contraste, denunció que los hijos de Arlette Samantha no han tenido acceso a la reparación del daño para que puedan tener garantizado su derecho a la educación y a la salud, así como atención psicológica.

¿QUÉ HIZO EL ‘MONSTRUO DE ECATEPEC’?

Al principio, las víctimas eran chicas que les gustaban al acusado, pero después fueron las que lograban engañar.

Patricia vendía ropa usada, queso y esquites, un alimento preparado con granos de maíz. Juan Carlos, de 38 años de edad, comerciaba con perfumes, ropa y teléfonos móviles.

Con esta actividad se acercaban a las chicas, a quienes solían citar en su casa en Jardines de Morelos, un barrio de clase media-baja a 31 kilómetros del centro de Ciudad de México.

La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia Martínez enganchaba a las víctimas, todas conocidas, con engaños las conducía a su casa, donde Juan Carlos las agredía.

Patricia confesó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas, Juan Carlos violaba, degollaba o estrangulaba a sus víctimas, después descuartizaba los cuerpos, todo mientras Patricia se mantenía con sus hijos fuera de la casa o en una habitación adjunta, algunas partes de carne y grasa fueron cocinados por Patricia y comidos por ambos, también les dieron pedazos de carne humana a sus perros.

Algunos órganos como corazones fueron conservados en frascos con alcohol que Juan Carlos ofrendaba a la Santa Muerte. Otros restos los depositaba en un terreno baldío cerca de su casa y algunos más los conservaba en cubetas, bolsas de plástico y una nevera.

De acuerdo a Martínez, Juan Carlos también llegó a practicar la necrofilia con al menos uno de los cuerpos.

¿QUIÉN ES EL MONSTRUO DE ECATEPEC?

Juan Carlos fue hijo de una madre soltera, durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de ella, según sus propias declaraciones solía vestirlo de niña, llevaba a hombres a la casa y Juan podía ver por medio de una cortina que separaba las camas mientras su mamá sostenía relaciones sexuales con ellos. También dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que estuvo a su cuidado. Su madre también habría abusado sexualmente de él en varias ocasiones.

En la escuela sacaba malas notas, y él mismo relata que cuando tenía 10 años sufrió un traumatismo craneoencefálico grave al caer desde un segundo piso por las escaleras, razón por lo cual, según declaró, mejoró notablemente su condición intelectiva, yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas de las que los demás niños no se daban cuenta.

Durante su vida adulta tuvo varios empleos entre los que se cuenta: mesero, pepenador y vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo. También se enroló en el ejército, donde estuvo adscrito al Segundo Batallón de Guardias de Cuerpos Presidenciales, desertando rápidamente.

EL ‘MONSTRUO DE ECATEPEC’ REVELA QUE SI SALE SEGUIRÁ MATANDO MUJERES

Un video filtrado a través de redes sociales mostró parte de la declaración de Juan Carlos.