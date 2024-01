¿Quién es Ulises Lara? Ernestina Godoy lo nombró como suplente en la FGJ; PAN lo rechaza

El día de ayer, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) rechazó la ratificación de la exlíder de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy. Ante esto, muchos se preguntaron cómo se asignará al nuevo representante.

De acuerdo con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, el Consejo Judicial Ciudadano propondrá una terna de candidatos. Posterior a esto, el jefe de Gobierno seleccionará a uno.

Sin embargo, hasta el momento, Godoy nombró encargado de despacho a Ulises Lara, quien ocupaba la Coordinación de Asesores de la FGJCDMX y fue vocero de la FGJ, hasta que se nombre un nuevo titular.

“Quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como Coordinador General de Investigación Territorial, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía... Ulises conoce la Fiscalía, ha trabajado con este gran equipo de servidores públicos y está comprometido con la justicia, no me cabe la menos duda que con el tiempo que esté al frente de la Fiscalía, continuará trabajando con ética y transparencia”, dijo la extitular en su cuarto y último informe de labores.