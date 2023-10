‘Quien hizo el análisis de la tesis no es físico’: Sheinbaum responde a Sheridan por ‘plagio’ de tesis

Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de Defensa de la 4T, ha emitido una respuesta a las críticas relacionadas con acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura.

En particular, se dirigió al académico Guillermo Sheridan, quien alegó que Sheinbaum había copiado extractos de otros trabajos académicos mientras modificaba algunos términos, iniciando de la siguiente manera: “Ahora Guillermo Sheridan, vía Loret de Mola lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta”.

En un extenso mensaje, Sheinbaum aclaró su postura a través de ocho puntos. Afirmó que su tesis está “claramente citada y referida como pie de página” y que “la referencia general al inicio de la sección advierte que la descripción del proceso de combustión está basada en dicho libro y por definición no variará demasiado de la fuente original”.

“Es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico. Explico: No hay formas muy diversas de describir un mismo proceso fisicoquímico. La combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono, y, por tanto, no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples”, respondió la morenista.

Además, señaló que el propio Baldwin (una de las fuentes citadas) retoma de manera similar la descripción de este proceso, que a su vez se basa en otros 34 trabajos académicos, incluido el de Bennett.