Quieren desaforar a Mayorkas por politiquería: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “politiquería” el juicio político que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de ese país.

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente criticó el proceso que se abrió contra el funcionario de Estados Unidos. Señaló que se trata de un juicio injusto basado en politiquería y propaganda.

“Ayer de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras, se está queriendo desaforar, enjuiciar a Mayorkas, lo desaforaron o aprobaron el juicio político en la Cámara de Representantes, pero falta todavía el Senado, pero eso es propaganda”, reprochó AMLO.

A Mayorkas se le señala por negarse a implementar políticas fronterizas e infringir la confianza del público, ante lo que López Obrador dijo que no tiene la culpa.

“Porque él no tiene la culpa, ahora, por qué no si realmente tienen preocupación por los problemas que afectan a ambos países, en el caso de la migración, por qué no aprueban apoyos para Centroamérica y El Caribe”.

“Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse a los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos”, agregó.