SEDENA AL MANDO

Aunque la Defensa Nacional no sería la única que participe en esta labor, sí será la que coordine al resto de las dependencias, como la Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Seguridad y Protección Ciudadana; Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación.

Para dicha tarea, se crearán el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el Consejo Nacional de Vigilancia en el Espacio Aéreo y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.

Esta iniciativa fue enviada el 28 de abril del año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, de acuerdo con Movimiento Ciudadano (MC), esta ley duplica funciones con la Ley de Aviación Civil, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La nueva ley, explica MC, pretende solucionar irregularidades sobre licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación en pistas clandestinas y corrupción de funcionarios que facilitan vuelos ilícitos; muchas de estas tareas ya contenidas en la de Aviación Civil.

LAS NUEVA LABORES DEL EJÉRCITO

La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano faculta al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo a entrar en acción en caso de que los aviones no activen su código transborde o lo paguen, cambien de ruta sin motivo aparente, no se comuniquen con los servicios del control de tráfico aéreo y no respondan a las instrucciones de los servicios de tránsito aéreo.

También a los que no tengan información sobre plan de vuelo, registren cambios erráticos de velocidad, si sobrevuelan un área restringida, prohibida o peligrosa; haya discrepancias en el plan de vuelo o cuando el avión entre en situación de emergencia.

AMLO SE BURLA POR ACUSACIÓN DE MILITARIZACIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy en su conferencia mañanera que se vaya a “militarizar el cielo de México”.

El ejecutivo se rió al ver el titular “Ahora dan cielo... a los militares”, de Reforma, y de manera sarcástica le dijo a Luis Cresencio Sandoval: “¡Se volvió usted ya ángel, general!”.