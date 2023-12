Ratifican a Fayad como embajador de México en Noruega; niega pago de favores

CDMX.- El exgobernador de Hidalgo y expriista, Omar Fayad, afirmó que es falso que el nombramiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea embajador en Noruega sea un pago de favores por apoyar a Morena.

El exmandatario compareció ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado, en donde fue ratificado en el cargo.

“Han criticado a todos. La verdad es que ya no hay más absolutamente nada que decir, cada que hay una invitación del presidente para que cualquier persona pueda ocupar una representación de México en el extranjero si esta proviene de las estructuras políticas, pues hay molestias de algunos y, fundamentalmente ya sabemos quien... las molestias. Entonces, la verdad es que no tengo comentario al respecto”, expresó.

“Lo dije con toda claridad, yo me fui del PRI y, formé un grupo plural independiente y no me estoy registrando en Morena”, apuntó el exmandatario de Hidalgo.

DEFIENDE POSTULACIÓN

La senadora Cecilia Sánchez, quien dejó el Movimiento Regeneración Nacional para sumarse a las filas del Partido Revolucionario Institucional criticó la postulación de Omar Fayad para el cargo.

“Es una constante enfrentarnos a nombramientos del Ejecutivo que en pocas palabras se ha traducido en un pago de favores políticos y no solo me refiero a los temas internacionales”, expresó la legisladora.