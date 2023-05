Realiza FRENAA ‘exorcismo’ frente a Palacio Nacional

Arremete contra aspirantes

Gilberto Lozano consideró que no hay buenos perfiles para el proceso electoral de 2024 en los partidos del bloque opositor: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No vamos a andar ahí batallando con un ‘junior’ como De la Madrid, o un tibio como Santiago Creel, que lo hacen a un lado en cualquier homenaje y lo patean y lo orinan”, expresó.

“Esa gente no sirve, no están a la altura, no vemos candidatos de la oposición a la altura de decir ‘quiero sacar a Morena del Palacio Nacional’... no es Creel, no es Alejandro Moreno, que es un traidor, un cachirul, un caballo de Troya de Morena; Lilly Téllez salió de Morena. No no no, no queremos andar batallando”, enfatizó.

Lozano también criticó al sector empresarial, al que acusó de volverse millonarios y “lamer la suela” del presidente López Obrador.