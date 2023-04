Realizan audiencia de Christian Von Roehrich; le dan prisión preventiva

La audiencia inicial del ex delegado de la alcaldía Benito Juárez, Christian Von Roehrich, se llevó a cabo el día de hoy en la Ciudad de México, donde se le acusa por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por un servidor público.

Su representante legal, Miguel Olmedo Robles, aseveró que en este primer encuentro se conocerá formalmente la carpeta de investigación que cumplimentó la Fiscalía General de Justicia, en ella, se encuentran auditorías elaboradas por el Gobierno de la Ciudad de México, relacionadas con contratos de servicios que se llevaron a cabo en 2017, y finales de 2018.

Asimismo, Olmedo Robles solicitó duplicidad de término para que se elabore una defensa a favor del exfuncionario panista, incluso, se podrán discutir las posibles medidas cautelares.

“Nosotros lo que vamos a exigir es que se le respeten los derechos constitucionales y que la autoridad cumpla con esas formalidades esenciales del procedimiento que existen”, reveló, según el medio Reforma.

Enseguida, durante la tarde hoy, al otorgarse la duplicidad del término constitucional, se determinó que la audiencia continuará el próximo jueves, mientras, un juez de control dio prisión preventiva justificada a Von Roehrich, por lo que será ingresado en el Reclusorio Norte.

Fue alrededor de las 5:00 horas cuando Von Roehrich arribó a los juzgados; su audiencia daría inicio a las 8:30 horas, sin embargo, se recorrió hasta las 12:00 horas. Al recinto, también acudieron miembros del Partido Acción Nacional (PAN), en muestra de apoyo a su excoordinador.

Apenas el día de ayer, Federico Döring aseveró que Roehrich era “víctima de persecución política”, y por ello, la bancada celeste lo apoyaba.

“Nosotros no nos vamos a callar, no vamos a dejar de fiscalizar, no vamos a dejar de exigir. Nosotros vamos a seguir siendo oposición, porque no tenemos nada que deber y porque sabemos que la verdad, al tiempo, estará de lado de Von Roehrich, y no de la Fiscalía capitalina”, aseveró.