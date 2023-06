Rechaza Adán Augusto financiamiento de Morena

CDMX.- El exsecretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, declinó el financiamiento que anunció el Movimiento Regeneración Nacional para promover el proyecto de la Cuarta Transformación en el país, de cara a las elecciones del 2024.

En una conferencia de prensa el aspirante presidencial señaló que solicitará que los 5 millones de pesos que recibiría del partido buscaría que sean destinados a centros de salud de dos comunidades: una en el estado de Guerrero y la otra en Huayacocotla, en el estado de Veracruz.

“Voy a dirigir un documento el dirigente nacional del Partido y al Comité Nacional para que ese recurso que de mi parte ha sido declinado, puede ser destinado específicamente a dos comunidades que hoy siguen estando en la marginación”, expresó.

El extitular de Segob no acudió ante la Comisión Nacional de Elecciones para formalizar su aspiración ante la fuerza política y en un evento que celebró en un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de México, el exgobernador de Tabasco designó a Leonel Cota como representante para realizar su inscripción.

“Hoy ha llegado ese tiempo y vamos a ir a ese encuentro del destino”, mencionó el político morenista.

Ante sus simpatizantes el exfuncionario federal leyó la carta compromiso que firmaron los interesados en buscar la candidatura presidencial.

Al plasmar su firma en el documento las “Corcholatas” acuerdan respetar los principio de no mentir, no robar, no traicionar y evitar las descalificaciones hacia los otros contendientes.

“Me comprometo formalmente a respetar el resultado y a dar todo mi apoyo a quien resulte electo como coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, adelantó.