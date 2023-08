Reconoce Morena a Samuel García: ambos luchamos contra el PRIAN

MONTERREY, NL.- La secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, rechazó que exista un acuerdo con el partido Movimiento Ciudadano para el proceso electoral del próximo año y admitió que en lo único que coinciden es en la lucha contra el bloque conservador.

“Si Samuel es candidato de Movimiento Ciudadano, pues le va a competir a Morena, eso es claro”, mencionó en referencia al mensaje que dio hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En lo que sí me parece que coincidimos es que el Gobernador Samuel García se dio cuenta de que el PRIAN no puede continuar con el poderío que tenía en el Congreso en el Estado”, expresó.

“En eso coincidimos totalmente: ambos luchamos contra el PRIAN, es lo peor que le ha pasado en la última etapa al pueblo de México”, añadió la secretaria.

La dirigente morenista reiteró que si el presidente Andrés Manuel López Obrador brinda apoyo a Nuevo León y expresa su apoyo al mandatario neoleonense es porque sabe ejercer el gobierno y al mismo tiempo hacer política.

“Yo creo que aquí en el Estado el Presidente ha puesto el bienestar de la población por encima de cualquier diferencia política, e incluso encima de cualquier insulto, porque a mí no se me olvida que Samuel García insultaba de maneras duras al Presidente, no solo era debate, lo insultaba”, expuso.

“Y aquí está la inversión en agua, el acompañamiento en seguridad, que Tesla venga a Nuevo León también es resultado de la estabilidad económica que hay en el País, y toca que el partido (Movimiento Ciudadano) haga lo suyo, que sea una Oposición responsable”, expresó.