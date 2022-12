Reos que intentaron fugarse en Zacatecas irán a penales federales: SSPC

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que los reos que realizaron un motín e intentaron darse a la fuga de un penal de Cieneguillas, en Zacatecas serán trasladados a cárceles federales.

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria detalló que los delincuentes que intentaron escapar pertenecen a los dos grupos criminales que predominan en la zona y que ya se está llevando a cabo el operativo para su traslado.

“Estamos en contacto con los encargados del sistema penitenciario. No se llevó a cabo ninguna evasión, debido a que las autoridades estatales y federales acudieron al apoyo que se pidió en ese lugar y no hubo ningún preso evadido. Sí hubo una movilización interna, hubo heridos, pero no pérdidas que lamentar”, dijo la funcionaria.

Te podría interesar: Conductores quedan detenidos por más de 8 horas en la Saltillo-Zacatecas por ‘narco-bloqueos’ (video)

“Van a ser trasladados (a penales federales). Ya se está haciendo el operativo con el apoyo de las autoridades federales”, añadió.