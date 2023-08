Reportan microsismo de magnitud 1.3 en Magdalena Contreras, CDMX

Durante la tarde de este martes, se registró un microsismo de 1.3 grados al norte de la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México . Al momento, no se han reportado incidentes ni fallecidos. El Sismológico Nacional indicó que el epicentro fue a 3 km al norte de la demarcación a las 18:52:22.

No obstante, debido al bajo nivel del sismo, establecieron que no se reportaron afectaciones ni activación de servicios de emergencia. En este caso, no se ameritó activación de la alerta sísmica.

Cabe destacar que un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, pues está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Las magnitudes a tomar consideración son las siguientes:

— Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

— Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

— Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.