Rescatan a oso de zona habitacional en Apodaca, Nuevo León

Un oso que se encontraba en la copa de un árbol en una zona habitacional del municipio de Apodaca, Nuevo León fue rescatado por elementos de Protección Civil del estado.

El avistamiento se registró en la avenida Gasoducto y Avenida Arboledas en la colonia Santa Rosa, en el mencionado municipio.

Los elementos acudieron al lugar ante el reporte del avistamiento del ejemplar de un oso americano joven que estaba en un árbol a unos 8 metros de altura al exterior de una vivienda.

Los rescatistas cerraron la circulación vial sobre la avenida Gasoducto para esperar a que el animal bajara y regresara a su hábitat; sin embargo, eso no ocurrió.

Tras un lapso de tres horas, personal de Parque y Vida Silvestre procedieron a dormirlo con dardos y colocaron una red de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión en vivienda deja una mujer de 94 años sin vida, en Nuevo León

Con una grúa de pluma que se usa para labores de alumbrado del ayuntamiento de Apodaca se realizaron las maniobras para bajarlo y fue valorado por un zootecnista que indicó su traslado a su hábitat.