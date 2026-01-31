Rescatan a oso de zona habitacional en Apodaca, Nuevo León

/ 31 enero 2026
Con la ayuda de una grúa, el animal fue reubicado y trasladado a un hábitat apropiado

Un oso que se encontraba en la copa de un árbol en una zona habitacional del municipio de Apodaca, Nuevo León fue rescatado por elementos de Protección Civil del estado.

El avistamiento se registró en la avenida Gasoducto y Avenida Arboledas en la colonia Santa Rosa, en el mencionado municipio.

Los elementos acudieron al lugar ante el reporte del avistamiento del ejemplar de un oso americano joven que estaba en un árbol a unos 8 metros de altura al exterior de una vivienda.

Los rescatistas cerraron la circulación vial sobre la avenida Gasoducto para esperar a que el animal bajara y regresara a su hábitat; sin embargo, eso no ocurrió.

Tras un lapso de tres horas, personal de Parque y Vida Silvestre procedieron a dormirlo con dardos y colocaron una red de seguridad.

Con una grúa de pluma que se usa para labores de alumbrado del ayuntamiento de Apodaca se realizaron las maniobras para bajarlo y fue valorado por un zootecnista que indicó su traslado a su hábitat.

Temas


Animales
Rescate Animal

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

