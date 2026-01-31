Explosión en vivienda deja una mujer de 94 años sin vida, en Nuevo León
Elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja acudieron a la vivienda de la colonia Azteca, en Guadalupe, tras explosión por acumulación de gas
Una explosión en una vivienda dejó una persona fallecida, en Guadalupe, Nuevo León.
Los hechos se registraron la noche del viernes en el inmueble ubicado en la calle Quiche número 542 de la colonia Azteca, en el referido ayuntamiento.
Protección Civil del estado informó que la explosión se debió a una acumulación de gas en la estufa.
La víctima fue identificada como María “S”, de 94 años, quien fue atendida por personal de la Cruz Roja y se le realizaron labores de RCP por espacio de unos 20 minutos; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
En el sitio se coordinaron labores con Protección Civil y Bomberos de Guadalupe.
Al momento de la explosión, la víctima se encontraba en el área de la cocina por lo que sufrió lesiones que acabaron con su existencia..
La mujer de la tercera edad se encontraba sola en la casa al momento de los sucesos.