Respalda Xóchitl Gálvez a AMLO en no aceptar deportaciones de Texas

CDMX.- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, expresó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó la deportación de migrantes que intentan entrar a Estados Unidos por la frontera con Texas, ante entrada en vigor y después suspensión de la ley SB4.

“Me parece que es un buen posicionamiento, me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir agua va, entonces creo que está bien. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque, pues no se vale el trato que le están dando a los migrantes”, dijo la aspirante presidencial.

La abanderada de PRI-PAN-PRD participó en Panel “Mujeres Transformando México”, el cual organizó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), en donde celebró la suspensión de la ley que criminaliza y persigue a los migrantes.

“Yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y sí creo que deben de reconocer la gran aportación que hacen los migrantes, no sólo de México, sino de muchas partes del mundo”, mencionó.

“La rechazo, que bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo, y creo que el gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta”, puntualizó la candidata.

Gálvez Ruiz mencionó que los transportistas mexicanos están sufriendo por la cantidad de operadores que están yendo a trabajar a Estados Unidos.