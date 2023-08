Restos en finca no son de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que los restos calcinados encontrados en una finca en Lagos de Moreno y en un vehículo no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto, esto conforme a los resultados de ADN realizados a los padres de las víctimas.

“Ya hay elementos para decir que esos cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué se sabe sobre la desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno?... La noticia podría ser falsa

“Pediría que en esos temas los detalles pueda darlos la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que en principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes, están en proceso apenas, me refiero a los otros, prefiero el dato de cuándo porque no lo tengo yo todavía claro, están en ese proceso”, expuso.