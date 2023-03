Se ha revelado que la Cámara de Diputados fue blanco de 3 mil 192 ciberataques tan solo entre el 1 de septiembre de 2022 y el 16 de febrero de 2023, esto quiere decir que son 19 acciones cada día.

Por lo que un equipo de 15 expertos en ciberseguridad evitó cualquier vulneración a los sistemas informáticos, como bases de datos y archivos electrónicos del órgano legislativo.

“Los ciberataques registrados del 1 de septiembre de 2022 al 16 de febrero de 2023 a las diferentes plataformas digitales de la Cámara de Diputados que son administradas por la Dirección General de Tecnologías de Información asciende a 3 mil 192.

El titular de dicha área, Jesús Covarrubias, confirmó además que, “a la fecha, no se han tenido ciberataques exitosos a las plataformas digitales de este órgano legislativo, por lo que no se han tenido daños y/o consecuencias”.

El reporte no incluye ciberataques a las cuentas institucionales de la Cámara de Diputados en redes sociales como YouTube, Facebook o Twitter, pues la Dirección General de Tecnologías de la Información no tiene responsabilidad en la administración de dichas plataformas.

“En lo que se refiere a cuentas institucionales de servicios provistos por terceros, tales como YouTube, Twitter y Facebook, esta dirección general no administra ninguna cuenta de ese tipo”, señaló. Asimismo, derivado de que no se han registrado casos exitosos de ciberataques, la Cámara de Diputados no ha presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República u otras instancias, detalla la respuesta a la solicitud de información.

Quince especialistas integran actualmente el equipo de ciberseguridad en el Palacio de San Lázaro que, en promedio, ataja 18.8 ataques al día.

Se trata de dos expertos con maestría en dicha materia, cuatro con certificaciones Security+CompTIA, dos auditores internos ISO 27001, además de siete expertos en Hardening de Sistemas Operativos Linux.

No obstante, ni la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros ni Dirección General de Tecnologías de la Información dieron a conocer el presupuesto destinado por la Cámara de Diputados al área encargada de identificar y frenar los ciberataques lanzados de manera cotidiana contra el órgano parlamentario.