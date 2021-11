Revira Ebrard a EU; “antes de opinar, debe conocer lo que es la reforma eléctrica”

Ciudad de México. Antes de que el gobierno de Estados Unidos fije una postura sobre la reforma eléctrica debe tener la información de su par mexicano sobre lo que es y no esa iniciativa, aseveró hoy el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

En entrevista tras encabezar la ceremonia en la que se conmemoró el bicentenario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el funcionario se refirió a la reunión que representantes de la administración de Andrés Manuel López Obrador tuvieron ayer en Palacio Nacional con el embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar, para hablar de esta reforma.

El diplomático estadunidense estuvo presente esta mañana en el acto encabezado por Ebrard y que se realizó en la sede de la cancillería.

“Hay un diálogo con el embajador Ken Salazar. Lo que convenimos, sobre todo ahora que hemos estado en comunicación para diversos asuntos, es que antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar qué es y que no es la reforma eléctrica. Se ha dicho mucho, hay cosas que dices: ‘eso no es la reforma eléctrica’. Hubo una primera sesión, habrá otras para que, en primer lugar, el objetivo de esas sesiones, es que él (el diplomático) tenga claro qué es y qué no es la reforma”.