Riva Palacio vs. AMLO: Niega presidente carpeta contra Salinas; periodista reafirma que existe... y no es la única

CDMX.- La carpeta de investigación contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari existe, reafirma hoy el periodista Raymundo Riva Palacio luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso.

Este miércoles, el mandatario respondió y hasta se burló de la columna de Riva Palacio “La sorpresa de octubre”, donde el periodista asegura que la actual administración busca “imputar de tortura y violación al debido proceso en contra de Mario Aburto” a Salinas de Gortari y su exjefe de la Oficina Presidencial, así como al Cisen. Todo con fines electorales.

TE PUEDE INTERESAR: No es volada, Presidente, la carpeta contra Salinas existe

“De Patio Central su fuente, dice que voy a llamar a cuentas −esa es su nota, ¿eh?, su nota−, que voy a llamar a cuentas a Carlos Salinas porque lo va a acusar Aburto, el que presuntamente asesinó a Colosio. No, no, no presuntamente, sí, él fue el que lo asesinó a Colosio. Porque yo lo voy a llamar a Salinas a cuentas, porque torturaron a Aburto. ¿Y este de dónde saca esto, pues?”, expresó en la mañanera de este miércoles.

López Obrador hasta mandó un mensaje a Salinas para que “no se preocupe, porque no he recibido ni un sólo informe, ni un escrito sobre esto, pero este ya voló (Riva Palacio)”.