Arremete Riva Palacio contra el Presidente por su gobierno de simulaciones

CDMX.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Raymundo Riva Palacio, ha sido el de la simulación y la retorica, con las que ha mantenido su alta popularidad.

El periodista dedica hoy su artículo a enlistar las obras −inauguradas, pero no terminadas− que reflejan el estilo de gobernar del mandatario tabasqueño.

Ayer durante la mañanera, recuerda el analista, el Presidente fue “expuesto como un charlatán” tras recibir un llamado de atención.

El periodista hace referencia al reclamo que Santiago Ortela, representante de los pueblos originarios, hizo llegar al mandatario a través un audio que envió con la reportera Martha Obeso, de Esfera Noticias.

Ortela le dice al mandatario que “es una ofensa” la manera en la que ha usado el bastón de mando luego de haberlo entregado a Claudia Sheinbaum.

“Quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe de usar, como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Para nosotros es una ofensa”, refirió el hombre que el 1 de diciembre de 2018 le entregó el bastón de mando al López Obrador.

Este episodio, señala el periodista, dejó “mal parado al Presidente por el exceso de propaganda y realidades alternas que ha manejado de manera excelsa durante el sexenio”.

“Nada ha impedido, sin embargo, que López Obrador mantenga la óptica como ejercicio de gobierno y la negación como estrategia para ocultar la realidad. Es un maestro en el engaño y sigue engatusando a miles de mexicanos”, critica el editorialista.