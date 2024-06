Robert F. Kennedy Jr. obtiene muy buenos resultados entre los latinos votados

Por Jazmine Ulloa

Cuando Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron en las elecciones presidenciales de 2020, Alexis Figueroa, trabajador de un hospital de Phoenix, habría votado por Biden, dijo, porque parecía el menos polémico de los dos candidatos.

Pero ahora que esos hombres estarán de nuevo en la papeleta en noviembre, Figueroa está considerando una tercera opción: Robert F. Kennedy Jr.

“Va a por los nuevos votantes, la generación más joven a la que no se escucha”, afirmó Figueroa, que ahora tiene 20 años, refiriéndose a Kennedy, y añadió que no quería votar por Biden porque no creía que el presidente hubiera cumplido muchas de sus promesas.

En una contienda en la que el entusiasmo por los dos principales contrincantes es bajo, más votantes latinos como Figueroa se inclinan por candidatos de terceros partidos, según muestran encuestas recientes.

Kennedy, que presenta una candidatura presidencial independiente con muy pocas posibilidades, está obteniendo resultados sorprendentemente buenos entre los candidatos hispanos de los estados más disputados, según los encuestadores y observadores políticos, aunque hasta ahora solo aparece de manera oficial en las papeletas de California, Utah. , Michigan, Oklahoma, Hawái y Delaware.

Las encuestas muestran que Kennedy está restando apoyo tanto a la campaña de Trump como a la de Biden, pero cuando se trata de los latinos, que tienden a votar por demócratas, podría suponer una mayor amenaza para Biden.

“Es una tendencia que vemos una y otra vez: en una elección forzada entre Trump y Biden, a Biden le va mejor en una votación donde no hay otras opciones”, afirmó David Byler, jefe de investigación de Noble Predictive Insights, una firma nacional de encuestas que trabaja en Arizona y Nevada. “Durante la mayor parte de estas elecciones, su apoyo ha sido simplemente menos fuerte que el de Trump”.

Voto Latino, un grupo de defensa electoral, publicó el lunes sus resultados de una amplia encuesta de 2000 votantes latinos en cinco estados críticos: Arizona, Carolina del Norte, Nevada, Texas y Pensilvania. La encuesta reveló que el 18 por ciento de los votantes latinos se inclinaban por un candidato presidencial de un tercer partido, una cifra notable para estas alturas del ciclo electoral, según el grupo. Biden ganó a los posibles candidatos latinos en general, pero obtuvo peores resultados que en 2020, cuando la opción del tercer candidato estaba en la papeleta.

En un enfrentamiento hipotético a dos bandos, Biden se impuso a Trump con un 59 contra un 39 por ciento, pero su apoyo cayó 12 puntos porcentuales cuando la contienda incluyó a Kennedy y otros dos candidatos; Trump perdió solo 5 puntos porcentuales y se situó en el 34 por ciento.

La encuesta coincide con otras que muestran que Kennedy está obteniendo mejores resultados entre los latinos y otros votaron que cualquier otro candidato de un tercer partido en décadas. Una serie de encuestas realizadas por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer en abril y mayo revelaron que Kennedy contaba con un 14 por ciento de apoyo entre los votantes latinos en estados disputados, por encima del 10 por ciento estimado que obtuvo entre todos los registrados en esos estados.

En entrevistas, encuestadores y estrategas dijeron que el aumento podría atribuirse al reconocimiento del nombre de Kennedy entre los latinos: la familia Kennedy tenía fuertes lazos con líderes latinos de los derechos laborales y civiles como César Chávez. Pero sobre todo, según los encuestadores, la tendencia parece estar impulsada por la frustración de los votantes latinos —muchos de los cuales son jóvenes y no saben mucho sobre las elecciones— ante las dos principales opciones en la papeleta.

Figueroa y su novia, Raquel Rosario, ambos demócratas, no citaron el legado de la familia de Kennedy como un factor por el que se inclinaban por su candidatura. Más bien, dijeron que les había decepcionado que Biden no hubiera sido capaz de ofrecer más en materia de deuda estudiantil y mejores salarios. Figueroa descubrió a Kennedy en internet y le atrajo su discurso sobre la salud y la prohibición de los productos de comida rápida. Sin embargo, Rosario reconoció que podría cambiar de opinión en otoño, debido a la postura de línea dura que los republicanos han adoptado sobre el aborto en Arizona y en todo el país.

“Definitivamente ha hecho que Biden luzca mejor que Trump”, aseguró sobre el tema Rosario, de 19 años, que trabaja en un museo infantil. “Pero creo que necesito investigar más por mi cuenta antes de decidir exactamente por quién votaré”.

Las opiniones de la pareja eran ilustrativas de tendencias más amplias. Las encuestas del Times revelaron que la popularidad de Kennedy estaba impulsada sobre todo por los jóvenes votados y las redes sociales. Los latinos, una coalición diversa de votantes que representó el 10 por ciento de los votantes en 2020, son en gran parte jóvenes y están en línea. En la encuesta de Voto Latino, casi el 60 por ciento de los encuestados eran menores de 30 años, y muchos de ellos dijeron que querían ver a Biden hacer más con respecto a la economía, incluyendo la inflación y el empleo.

En noviembre, es probable que Kennedy atraiga un porcentaje de solo un dígito del voto total, pero su popularidad es importante en una contienda que podría decidirse al margen en un puñado de estados indecisos.

Un punto positivo para Biden es que muchos latinos conocen la marca de Kennedy pero no su plataforma, lo que significa que aún queda mucho tiempo para que el presidente y Trump lo definan. Los encuestadores también dijeron que podrían pasar muchas cosas en los próximos cinco meses: después de los dos debates presidenciales y las convenciones nacionales de los dos partidos, y una vez que los votantes hayan tenido tiempo de considerar el reciente veredicto penal contra Trump.

“Esta disputa podría ser diferente. Esto podría ser un caso atípico”, explicó Chuck Rocha, un estratega demócrata que ayudó a dirigir la campaña del senador Bernie Sanders entre la población latina durante la última contienda presidencial. Pero, históricamente, agregó, los demócratas latinos que coquetean con candidatos de terceros partidos al final “vuelven a casa”.

