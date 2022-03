Rosario Robles acusa a Gertz Manero de haberla metido a la cárcel ‘para llegar a peces gordos’

A través de una carta leída por su hija, la ex secretaria de Sedesol, Rosario Robles, dijo que las recientes acusaciones de Scherer de que el fiscal Gertz Manero usa a la fiscalía para venganzas personales, confirman el uso político de su caso.

En el texto, leído por su hija, Mariana Moguel, Robles dijo que le llegaron informes de que en 2019, previo a su detención, “en una conversación sostenida entre usted, el fiscal general y el exconsejero Jurídico (Julio Scherer) se discutió mi situación. El fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel. Ahí se decidió mi suerte, se armó toda una maquinaria, incluido al juez/sobrino de apellido Padierna, sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, para atraparme en estos muros”, dice la carta, escrita desde el penal de Santa Marta, donde se encuentra recluida.

Y continúa Moguel, quien desde las afueras de Palacio Nacional lee la carta de su madre, en la cual afirma que las recientes acusaciones de Scherer de que el fiscal Gertz Manero usa a la fiscalía para venganzas personales, confirman el uso político de su caso: “Un pequeño grupo de 3 hombres tomó la decisión de mi presente y de mi futuro. No importó que el delito por el que se me acusa no merezca la cárcel”.

Robles afirma que el Gertz Manero esperaba que con la tortura que significa la cárcel, “de manera cobarde les ratificara una historia sin sustento. Que para salvarme a mí inculpara con falsedades a otros. Se equivocó y haciendo uso de mi derecho decidí demandarlo por esta situación, a pesar de que eso significaba enfrentarme a un personaje que utiliza su cargo para venganzas, y a quien nadie lo contradice porque le tiene miedo. Nadie lo llama a cuentas, solo un valiente Juez, el 3° de Distrito, que le señaló que se había excedido en sus funciones, violentando con ello mi presunción de inocencia, y lo conminó a dejar de declarar”.

“Usted me conoce mejor que mucha gente, sabe que es una infamia lo que han hecho conmigo. Me preocupa que, conociendo el talante del fiscal, por el hecho de que se le han caído los casos como el de los supuestos implicados por Emilio Lozoya, se ensañe aún más conmigo, abusando una vez más de su poder, para mantenerme encarcelada injustamente. Solo Usted puede ponerle un alto”, finaliza.