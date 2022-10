La dramaturga Sabina Berman demandó a TV Azteca por despido, con el objetivo de obtener una indemnización por los 14 años que trabajó para la televisora.

Afirmó que la compañía de Ricardo Salinas Pliego le impidió trabajar a distancia, justo mientras otras televisoras implementaban mecanismos para laborar de manera segura para evitar contagios.

El despido se presentó en 2020, mientras México y el mundo enfrentaban la pandemia de Covid-19, que obligó a reformular los mecanismos de trabajo.

Sabina Berman dijo a Aristegui Noticias que TV Azteca dio de baja a 14 mil trabajadores en 2020, los cuales no fueron indemnizados.

Afirmó que esta demanda podría servirles para exigir una indemnización conforme a la ley, en caso de fallecimiento por Covid.

Adelantó que el viernes le notificarán fecha y hora de la audiencia.

En una publicación de TikTok, Ricardo Salinas Pliego dijo que despidió a Sabina Berman:

“Mi ex empleada Sabina Berman me odia porque la despedí y anda muy dolida, ya hasta me bloqueó. Si la ven denle un abrazo, lo necesita mucho”.

