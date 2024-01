Sacan a AMLO de los premios Esland para streamers

Aunque AMLO cumple el primer criterio no cumple con el segundo.

La consulta a la comunidad también se pronunció por el NO; según Pol y Grefg, tuvieron un debate sobre qué es un streamer.

La encuesta terminó con 51.4 por ciento por el NO y 48.6 por ciento por el SÍ, ejercicio que tuvo más de 398 mil votos.

David Cánovas Martínez , mejor conocido como The Grefg , explicó los criterios que usaron para armar la lista de los premios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no entró en la lista de Streamer del Año de los Premios Esland .

En su intervención dejaron ver que también hay que considerar si la persona que transmite es dueña del canal o plataforma.

Pusieron el ejemplo de un presentador de noticias que salga en el canal de una compañía, donde no sería considerado.

Es el mismo caso del presidente mexicano, que utiliza los canales oficiales y no uno propio.

Según The Grefg, los streamers fueron “muy radicales” con el NO, ya que se trata de un político mexicano.

Entre los creadores expresaron su opinión estuvo Juan Guarnizo: “No, meterse en política es caos. Entiendo que desde España se vea un poco meme todo esto pero para los que conocemos un poco la situación (y más en estos momentos de candidatos, partidos, etc) no resulta tan gracioso. Este año hubo muchos mexicanos que la rompieron, perfiles top no les van a faltar de este país”.

Con información de Aristegui