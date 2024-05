Sandra Cuevas promete ‘destapar’ a Ricardo Monreal; manda carta a AMLO y Sheinbaum

En 2015, Ricardo Monreal fue electo jefe delegacional de Cuauhtémoc con el recién creado partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras 18 años de administraciones perredistas, pero dos años después pidió licencia para meterse de lleno en la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, por lo que en su lugar quedó el también morenista Rodolfo González Valderrama.

En 2018, Morena nuevamente ganó en Cuauhtémoc con Néstor Núñez López, pero ya como alcaldía, sin embargo, el gusto le duró solo tres años al partido guinda, pues en las elecciones locales de 2021 la ganadora fue Sandra Cuevas Nieves, abanderada por la alianza opositora conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Hasta ese momento, poco se sabía sobre la nueva y aguerrida alcaldesa impulsada por el Frente Amplio por México (FAM), conformado por esos tres partidos opositores. Algunas versiones periodísticas apuntaban a que era una antigua colaboradora del propio Monreal, pero ella tachó de “chisme vulgar” que se le relacionara de esa forma con Morena, si no todo lo contrario, ya que fue blanco de ataques mediáticos por parte de personajes de dicho partido.

No fue sino hasta noviembre de 2023 que Jesús Zambrano, presidente nacional del Sol Azteca, reveló que Cuevas habría llegado a la alcaldía Cuauhtémoc tras un acuerdo con Ricardo Monreal para que no ganara la morenista Dolores Padierna Luna.

Estas revelaciones se dieron justo cuando Cuevas rompió relaciones con el FAM luego de que a ella y al exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, no se les considerara en el proceso interno de la oposición para designar a su abanderado a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pues ya habían apostado por el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina.

Hace unos días, Sandra Cuevas denunció que era víctima de violencia psicológica por parte de Ricardo Monreal y su equipo luego de esta se negara a apoyar la campaña de la hija del ahora candidato a diputado federal por Morena, Catalina Monreal, quien contiende actualmente por la alcaldía que ella y su padre ya gobernaron.

“Yo voy a seguir trabajando, sigo firme, nunca me doblé ante Morena, no lo voy a hacer ahora, no le tengo miedo a Ricardo Monreal, se lo dije a él directamente. No le tengo miedo a él ni miedo de morirme”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti; poco después, Monreal publicó un video en el que rechazó las acusaciones de Cuevas y también negó que esté detrás de la controversia por su candidatura y su licencia como alcaldesa.

