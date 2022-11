Se destapa Lía Limón; busca gobernar Ciudad de México

CDMX.- Al rendir su primer informe de actividades al frente de la alcaldía Álvaro Obregón, y ante todos los integrantes de la Unión de Alcaldías (UNA-CDMX), Lía Limón se destapó como aspirante a la Jefatura de Gobierno para 2024.

“Con ustedes, y si ustedes me acompañan, sí vamos a buscar la Jefatura de Gobierno y, sobre todo, estoy segura que lo vamos a poder hacer”, expresó, para luego agregar: “Queremos que esto que hoy estamos construyendo en Álvaro Obregón sea una realidad para toda la Ciudad”.

Ante unas 14 mil personas reunidas en Expo Santa Fe, Limón García dijo que “tenemos que luchar por recuperar a la Ciudad de México, porque sí hay de otra”. “Nosotros sí somos diferentes a Morena. Queremos una Ciudad y una alcaldía donde las mujeres transiten seguras y en la que no sean agredidas por el hecho de ser mujeres”, dijo.

“¡Sí hay futuro!, porque no nos detuvieron en campaña, no nos detuvieron en la transición, no nos detuvieron cuando nos limitaron presupuestalmente, no nos han detenido con la persecución y el hostigamiento del que somos objeto. Tenemos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos”, enfatizó.