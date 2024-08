Se le viene a AMLO una tormenta con la captura de ‘El Mayo’, advierte Riva Palacio, pero aún no entiende ‘la gravedad de lo sucedido’

CDMX.- A dos semanas de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha entendido la gravedad de la detención/entrega de Ismael “El Mayo” Zambada , operativo del que su gobierno fue totalmente excluido, advierte Raymundo Riva Palacio .

Para el periodista, la forma en la que el gobierno estadounidense está actuando en este caso es un mensaje para el mandatario mexicano, a quien le advierte que se le acerca una “tormenta” por la información que el capo podría aportar al FBI sobre su gobierno.

“A menos de 60 días de dejar el poder, un amplio sector del gobierno de Estados Unidos le está diciendo a López Obrador la tormenta que tiene por delante si se levantan las consideraciones políticas que han impedido, hasta ahora, que lo procesen en aquel país”, refiere hoy en su columna “ Estrictamente Personal ”.

Desde su conferencia mañanera de ayer, López Obrador hizo un exhorto a Zambada García para que revele información sobre los vínculos del Cártel de Sinaloa con funcionarios tanto de México como de Estados Unidos, sin embargo, habló en pasado, como excluyendo a su administración.

“Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. Que se sepa cuánto apoyo le daban las autoridades, que informe quiénes lo protegían, todo esto va a ayudar mucho; y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como éste. Transparentar todo, eso ayuda muchísimo”, dijo el Presidente.

Para el analista político, Obrador y su gabinete de seguridad deberían estarse preguntado el porqué EU “les han dado información a cuentagotas, y por qué la DEA fue excluida de la operación del FBI”.

AMLO SE SIENTE IMPUNE: PERIODISTA

Una de las razones por las que el presidente mexicano fue excluido de la operación para arrestar al otrora poderoso líder del Cártel de Sinaloa fue la sospecha por parte de las autoridades estadounidenses de sus vínculos con esa organización criminal, expone Riva Palacio .

Para el periodista, la actitud de López Obrador “muestra que se siente impune y que descarta que la ley lo alcance, cuando menos en México”, luego de que ayer el Presidente admitió públicamente que la captura de “El Mayo” no era un objetivo para su gobierno.

De acuerdo con el político tabasqueño, pese a que su administración tenía cuatro órdenes de aprehensión contra Zambada, la Fiscalía General no ejecutó ninguna de ellas porque considera que la captura de los “capos de la droga no erradica el narcotráfico”.

“Públicamente planteó que el jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa no era un objetivo de su gobierno, y le permitió realizar sus actividades ilegales −incluido asesinar a sus adversarios, secuestrar comunidades en todo el país y generar zozobra en decenas de poblaciones− porque así habría una pacificación del país”, expone su análisis Riva Palacio.

NI AMLO NI LA DEA QUISIERON DETENER A ‘EL MAYO’: RAYMUNDO RIVA PALACIO

El presidente López Obrador no fue el único excluido de la operación contra los líderes del Cártel de Sinaloa, revela el periodista, también relegaron a la DEA , quien tuvo oportunidad de arrestar a Zambada , pero no lo hizo porque lo ha usado como informante desde hace años.

La DEA, añade Riva Palacio , “de acuerdo con fuentes de inteligencia, ha trabajado con Zambada por varios años, sin haber actuado en su contra a cambio de información sobre sus adversarios e incluso sobre sus socios, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de quien les dio datos para su captura”.

En ese contexto, el analista insiste en que el hermetismo por parte la Casa Blanca es muestra de la desconfianza que hay no sólo en López Obrador, sino también en la DEA, motivo por el que el FBI se hizo cargo del operativo, el cual en las últimas horas se ha informado se trató de una entrega.

El encargo de esa operación fue un agente especial “con profunda experiencia y conocimiento de casi dos décadas sobre la colusión de las instituciones mexicanas con el narco”.

Añade Riva Palacio que si Zambada fue “extraído” de México fue porque sabían que AMLO tenía nulas intenciones de capturarlo y lo querían vivo, como a “El Chapo” Guzmán.

A LÓPEZ OBRADOR LE DEBE PREOCUPAR EL FBI, NO LA DEA

Riva Palacio considera que al presidente López Obrador no debería preocuparle la información que “El Mayo” Zambada pueda aportarle a las autoridades estadounidenses, “porque lo más seguro es que ya se las proporcionó, sobre las complicidades con gobiernos anteriores y sus vínculos con gobernantes y políticos morenistas de diversos niveles”.

Lo que sí debería preocupar al mandatario mexicano, considera el periodista, es el juicio de “El Mayo”, que podría suceder en menos de un año, cuando López Obrador esté fuera de funciones, por el tipo de caso que pueda construir el Buró Federal de Investigaciones ( FBI , por sus siglas en inglés).

“Si va a juicio (Zambada), en no menos de un año, qué tipo de caso va a construir el FBI, que no tiene vinculación con el Cártel del Pacífico/Sinaloa. La DEA ya no podrá cuidar a su informante, que fue detenido por la agencia rival”, refiere.

De acuerdo con el analista, el interés del FBI por “El Mayo” se centra en información nueva que pueda aportar “sobre el gobierno obradorista”.