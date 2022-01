‘Se me hace muy rudo’: AMLO sobre amenazas del PRI de expulsar a exgobernadores que acepten ser embajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que le parece una forma muy ruda de actuar por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de amenazar con correr a los exgobernadores que acepten ser embajadores.

Durante su conferencia ‘Mañanera’ en Palacio Nacional, AMLO subrayó que pese a los nombramientos que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), serán los propios exgobernadores quienes decidan participar o no.

“Eso lo tienen que decidir los exgobernadores. Se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión. Pero se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose”, sentenció AMLO.