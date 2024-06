Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación apoyará talentos desde la austeridad de la 4T: Rosaura Ruiz

SE APOYARÁ AL TALENTO DESDE LA AUSTERIDAD

Rosaura Ruiz aseguró que habrá un apoyo decidido al talento en el ámbito científico y tecnológico, pero subrayó la importancia de la austeridad. “Ahora se nace una Secretaría, se convierte CONAHCYT en una secretaría, y ya veremos las partes presupuestales con la presidenta electa. De todas maneras, se van a cuidar los dineros. Tiene que haber austeridad, por supuesto, una austeridad es una cosa que no haya desvío de recursos, que no haya desperdicio de recursos, no quiere decir que no haya recursos”, declaró Ruiz.

La próxima secretaria subrayó que la austeridad no debe interpretarse como una falta de recursos, sino como una gestión eficiente y transparente de los mismos. Este enfoque busca evitar el desvío y el desperdicio, garantizando que los fondos destinados a la ciencia y tecnología se utilicen de manera óptima para promover el desarrollo del país.