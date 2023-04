$!Secuestro en Matamoros: sobrevivientes narran su experiencia

Pero esta vez se le hacía tarde, no tenía cobertura en su teléfono celular y se había desviado del camino, recordó McGee en una entrevista reciente. Le costaba trabajo recordar dónde estaba la clínica.

El encuentro mortal atrajo la atención internacional y puso de manifiesto la implacable violencia que el gobierno mexicano no ha logrado contener, además de suscitar las críticas de los republicanos al gobierno de Biden por no hacer lo suficiente para enfrentarse a los cárteles al otro lado de la frontera. Aunque el episodio aún se está investigando, las autoridades han declarado que creen que los amigos fueron secuestrados por error: los delincuentes de México no suelen tener como objetivo a los estadounidenses. Dos días después de que liberaron a McGee y Williams, las autoridades mexicanas encontraron a cinco hombres maniatados con una carta, supuestamente de un poderoso cártel, en la que los culpaban del ataque a los estadounidenses.

Los dos sobrevivientes están empezando a hablar en público de su terrible experiencia, mientras siguen haciendo frente a las secuelas físicas y emocionales que dejaron a Williams en silla de ruedas. En una entrevista con The New York Times, describieron la confusión de sus captores y sus valientes intentos de fuga antes de que los liberaran, además de dar más detalles sobre el motivo de su viaje a México.

McGee, quien vive en Myrtle Beach, Carolina del Sur, se sometió por primera vez a una cirugía estética en Matamoros hace unos dos años, comentó, y regresó para someterse a otra intervención. Ella lo vio como una forma de autocuidado después de tener seis hijos. “No es que estuviera acomplejada, porque siempre me consideré hermosa”, dijo. “Quería hacerlo, así que ahorré mi dinero y fui”.

Aunque su trayecto por la frontera era riesgoso, también era utilizado con frecuencia. Los expertos que rastrean la práctica conocida como turismo médico afirman que decenas de miles de residentes estadounidenses viajan cada año en busca de operaciones más baratas para esculpir su cuerpo que las que encontrarían en su país. A pesar de la ocurrido con McGee y sus compañeros, la tendencia no muestra signos de desaceleración.

MEDICINA TRANSFRONTERIZA

La violencia de los cárteles es angustiosamente común en Tamaulipas, uno de los seis estados mexicanos que el Departamento de Estado les advierte a los estadounidenses que eviten debido a la delincuencia. Aun así, todos los días las mujeres cruzan la frontera desde Brownsville, Texas, para visitar clínicas en Matamoros que ofrecen liposucción y procedimientos cosméticos conocidos como abdominoplastias y levantamiento brasileño de glúteos.

Alrededor de 1,2 millones de estadounidenses viajaron a México en 2019 para ahorrar dinero en procedimientos médicos, según Patients Beyond Borders, un grupo que ofrece orientación sobre opciones de atención médica en el extranjero. La organización calcula que los procedimientos cosméticos representan alrededor del 15 por ciento de todos los viajes médicos desde Estados Unidos.