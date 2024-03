Seguirá en prisión Manuel Guerrero, mexicano detenido en Qatar

CDMX.- La justicia de Qatar rechazó otorgar libertad bajo fianza a Manuel Guerrero, el mexicano detenido en aquel país por ser homosexual, informó su hermano, Enrique Guerrero.

En una conferencia de prensa denunció que su hermano no está recibiendo los medicamentos que necesita por vivir con VIH, pese a los reclamos por parte de activistas por los derechos de la comunidad LGBT y de su familia.

“Son los que yo llevé personalmente, y no se los brindaban aún así, ahora se los han brindado, se los vuelven a interrumpir, se los interrumpen de hecho como un acto de tortura para después someterlo a interrogatorios en las noches, interrogatorios clandestinos para que les diga con quiénes ha tenido relaciones sexuales”, manifestó.

Enrique también explicó que la defensa del mexicano no puede acceder al expediente, ya que se encuentran en etapa de investigación, por lo que no puede saber cuáles son los cargos que le imputan a su hermano.

“Como está en investigación, la defensa no tiene acceso preciso al expediente, no puede saber cuáles son los cargos, de hecho no hay cargos ahorita porque está en prisión provisional, le llaman aquí, que es como estar en prisión preventiva, pero nuestra prisión preventiva en México sí hay claridad en qué te están imputando, te dicen cuál es el probable delito”, señaló.

“Aquí no, aquí es prisión provisional, sabemos toda esta parte la narrativa que Manuel nos ha emitido de la aplicación Grinder y todo esto que ocurrió, sabemos que hay un ciudadano marroquí que también es detenido por tocar el timbre e ir también a esta cita de la aplicación, sabemos que les plantaron el cuarto de gramo, que es nada, de metanfetaminas”, indicó.

En reiteradas ocasiones han pedido a las embajadas de Reino Unido y México (ya que cuenta con doble nacionalidad) que intervengan de manera urgente.

Guerrero confirmó que su hermano permanecerá en prisión 30 días más tras ser detenido en Doha, capital de Qatar, el 4 de febrero tras asistir a una cita acordada a través de una aplicación.

Las autoridades de Qatar crearon un perfil falso y le dijeron a Manuel que acudiese con más personas de la comunidad LGBT a un lugar al que más tarde llegó un hombre marroquí, quien también fue encarcelado.

A ambos les plantaron metanfetamina para inculparlos, señaló Enrique Guerrero y reportó que su hermano está recibiendo tortura psicológica, ya que pasa largas horas sin alimento ni agua.

De acuerdo con la denuncia, al preso tampoco le permiten cortarse el cabello ni las uñas porque creen que esto podría contagiar de VIH a otras personas privadas de la libertad.