Sheinbaum analiza entrega de agua a EU: hoy definen propuesta por el Tratado de 1944

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes sostendrá una reunión para definir los detalles sobre la entrega de agua a Estados Unidos, en cumplimiento del Tratado de 1944, sin adelantar el volumen o porcentaje que se enviará.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre si ya existe una definición concreta respecto a la cantidad de agua que México entregará al país vecino. En respuesta, señaló que el tema continúa en análisis y que será abordado en un encuentro de alto nivel.

“Hoy tengo una reunión, ya se reunieron la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) con Conagua e incluso con los gobernadores de los estados y hoy me van a presentar la propuesta. Entonces, si gustan mañana platicamos sobre eso”, expresó.

Sheinbaum explicó que previamente se han realizado reuniones entre la Comisión Internacional de Límites y Aguas y autoridades estatales involucradas como parte del proceso para evaluar cómo cumplir el acuerdo binacional.

La Presidenta indicó que la revisión se desarrolla en un contexto marcado por la escasez hídrica en diversas regiones del país, por lo que se han incluido consideraciones técnicas y de coordinación con los estados.

Añadió que será hasta conocer la propuesta final cuando se pueda informar con precisión sobre los términos de la entrega, por lo que pidió esperar a la presentación oficial de los resultados de la reunión. Con información de El Universal